Зарплата, условия, график. Сотрудники лечебных учреждений города встретились со студентами медицинского колледжа

Любовь Дубова.

Зарплата, условия и график - о работе медиков из первых уст. В Мурманском медколледже - новая традиция. Встреча, общение с сотрудниками лечебных учреждений города. Медсестры и фельдшеры больницы скорой помощи - специалисты молодые. Еще в прошлом году сами постигали азы профессии. Сейчас рассказывают будущим коллегам о рабочих буднях. Уже этим летом дипломы по специальности "Лечебное дело" получат 64 человека. Пока навыки оказания помощи отрабатывают на практике и в учебных лабораториях.

Заместитель директора по УПР Мурманского медицинского колледжа Елена Бельская: "Медицину выбирают всегда осознанно, очень трудно пойти по стезе медицины неосознанно, то есть эту специальность и профессию надо любить. Всем студентам предоставляются рабочие места на выпуске, все трудоустроены. А потом уже идут или увольняются с ЛПУ. Это уже, скажем так, как повернется их жизнь".