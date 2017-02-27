Сборка-разборка автомата Калашникова, полоса препятствий в противогазе, элементы силового экстрима. В Мурманске бойцы Росгвардии соревновались в силовом многоборье

Кирилл Коган.

Силовое многоборье бойцов Росгвардии. В зрелищной эстафете приняли участие служащие внутренних войск. С конца прошлого года они вошли в новое силовое ведомство. В программе соревнований - сборка-разборка автомата Калашникова, полоса препятствий в противогазах, элементы силового экстрима. Один из этапов конкурса предусматривал бег с двумя заправленными баллонами от акваланга, общий вес которых превышал сто килограммов.

Судья соревнований, капитан 3 ранга 2 морского отряда войск национальной гвардии РФ по Мурманской области Антон Тимочкин: "Соревнования такие очень нужны, сплачивается войсковой коллектив, развиваются физические качества у военнослужащих, необходимые для выполнения служебно-боевых задач. Пока на сегодняшний момент участвует только наша войсковая часть, но в перспективе планируем участие сотрудников ОМОНа и СОБРа, которые не так давно вошли в наши ряды".



