В Заполярье обсудили меры обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья комфортной коммунальной средой

Андрей Зайцев.

Федеральный центр поставил перед регионами задачу - обеспечить людей с ограниченными возможностями здоровья комфортной коммунальной средой. В Мурманской области это направление теперь курирует министерство энергетики и ЖКХ. Объём предстоящей работы, без преувеличения, огромный. Первый шаг - перепись, составление подробного описания необходимых технических средств. Экспертным комиссиям с участием общественных организаций предстоит осмотреть жилфонд в каждом населенном пункте.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Вадим Карпенко: "Вы видели, была составлена предварительная карта обследования с перечнем требований. И сегодня мы начинаем эту работу, уже понимая, какие должны быть дополнительные требования, какие особенности существуют и что можно будет учесть муниципальным комиссиям".