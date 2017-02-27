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27.02.2017 08:35

В Заполярье обсудили меры обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья комфортной коммунальной средой

Андрей Зайцев.

Федеральный центр поставил перед регионами задачу - обеспечить людей с ограниченными возможностями здоровья комфортной коммунальной средой. В Мурманской области это направление теперь курирует министерство энергетики и ЖКХ. Объём предстоящей работы, без преувеличения, огромный. Первый шаг - перепись, составление подробного описания необходимых технических средств. Экспертным комиссиям с участием общественных организаций предстоит осмотреть жилфонд в каждом населенном пункте.
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Вадим Карпенко: "Вы видели, была составлена предварительная карта обследования с перечнем требований. И сегодня мы начинаем эту работу, уже понимая, какие должны быть дополнительные требования, какие особенности существуют и что можно будет учесть муниципальным комиссиям".
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