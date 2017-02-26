В Гаджиево школьники представили свое видение профилактики детского дорожного травматизма

Четвертый год подряд среди учеников начальной школы № 279 города Гаджиево проходит творческий конкурс проектов дорожных знаков.

В начале это были просто детские рисунки. Сегодня это и праздник, и концерт, и поиск новых форм пропагандистской работы, в которых участвуют целые семьи. Это хороший пример воспитания чувства личной безопасности и ответственности за свою жизнь.

В этот раз сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по ЗАТО Александровск вместе со специалистами «Центра творчества и досуга» г. Гаджиево в развлекательно-познавательной форме прививали ребятам основы безопасного поведения в автомобиле. Небольшую лекцию инспекторов полиции дополнили мультяшные персонажи. В начале с экрана популярные Фиксики давали ребятам советы по дорожной безопасности, затем они появились в зале, наполнив аудиторию смехом и весельем.

Ребята выполняли задачу – создать творческую работу от своего класса на тему «Я пристегиваюсь всегда!», с помощью которой можно донести до всех участников дорожного движения, особенно родителей-водителей, самую главную мысль – нужно обеспеччить безопасность маленьких пассажиров. 1 и 2 классы наглядно объясняли товарищам, как они понимают правила безопасности пассажиров.

Насколько гарнизонные ребятишки подкованы в правилах дорожного движения - всё это стало понятным и очевидным в актовом зале. Первоклассники и второклассники этой школы могут, например, рассказать, какие бывают автокресла, что такое крэш-тест.

Кстати, в школе два ЮИДовских класса и они – первые помощники младшим ребятам. Такая большая работа не оставляет без вниманияи родителей, на что в первую очередь и рассчитывают дорожные полицейские. Практика показывает, что до взрослого водителя дети могут лучше «достучаться».

Все представленные на конкурс проекты планируется активно использоваться на различных муниципальных мероприятиях, при профилактических акциях ГИБДД и беседах с водителями.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД по ЗАТО Александровск)