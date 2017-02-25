Большинство услуг Пенсионного фонда России можно получить не выходя из дома

Для удобства все электронные услуги и сервисы ПФР объединены в один портал. Некоторыми из них – например, услугой записи на прием или заказа справок – можно пользоваться без регистрации. В тех случаях, когда необходимы персональные данные, нужен доступ в «Личный кабинет гражданина». Он возможен только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Для получения учетной записи необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. При этом для завершения процедуры регистрации необходимо подтвердить учетную запись – это можно сделать во всех территориальных органах ПФР, МФЦ, филиалах «Ростелеком» и других специализированных центрах обслуживания.

В настоящее время на сайте ПФР в рамках «Личного кабинета гражданина» реализована 31 услуга по пенсионному и социальному обеспечению. Из них наиболее популярными являются сервисы информирования о сформированных пенсионных правах, о состоянии своего лицевого счета в ПФР, а также услуги подачи заявления о назначении пенсии и выбора способа ее доставки.

Помимо этого через «Личный кабинет» можно получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах (данным сервисом могут воспользоваться граждане, которые уже вышли на пенсию, и все категории федеральных льготников); подать заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и о распоряжении его средствами; получить информацию об остатке материнского капитала; подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и многое другое.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжает расширять перечень электронных услуг. Так, например, в 20 субъектах РФ уже запущен новый электронный сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). В скором времени сервис будет доступен и жителям Мурманской области.



/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/