Очередное заседание Мурманского телевизионного клуба посвящено Дню защитника Отечества

26 февраля в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 90) состоится заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Дню защитника Отечества. Тема очередной встречи – «Солдатские мемуары». Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычев и журналист Андрей Привалихин, предложат участникам встречи поговорить о тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Гости телеклуба посмотрят фрагменты кинолент о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе об Иване Алексеевиче Бородулине, Полном кавалере ордена Славы, Почетном гражданине города-героя Мурманска.

Для справки:

Иван Алексеевич Бородулин родился 8 ноября 1921 года в Петрограде в семье рабочего. После окончания средней школы в 1939 году поступил в Ленинградский горный институт, однако, продолжить учебу помешала война.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Иван Бородулин был направлен на специальные разведывательные курсы в Москву. В 1942 году был призван в Красную Армию и с апреля того же года участвовал в боях с захватчиками на Волховском и Карельском фронтах, принимал участие в защите Мурманска. Иван Алексеевич награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы трех степеней, медалями. Скончался 8 февраля 1997 года.



В Мурманске перед домом № 36 по улице Карла Маркса, где жил ветеран, установлен Памятный знак. Имя Ивана Бородулина носит мурманская школа № 26 Мурманска. Ежегодно проводится турнир по дзюдо памяти Ивана Алексеевича Бородулина.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /