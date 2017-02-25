Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
25.02.2017 15:00

Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства

Минтруд России составит рейтинг регионов по уровню соблюдения трудового законодательства. Об этом в Калининграде на совещании по вопросам охраны труда в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, сообщил директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж.

«Ежегодно, с декабря 2017 года, будет формироваться рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства и базы образцов лучших практик. И вся работа регионов в сфере охраны труда непосредственно повлияет на место региона в данном рейтинге», – сообщил Валерий Корж.

Региональные программы по охране труда третий год разрабатываются на основе типовой программы, разработанной Минтрудом России.

«Там единые показатели, и теперь мы можем измерять уровень безопасности в целом по стране. Это количество погибших, количество профзаболеваний, количество мероприятий по снижению травматизма», – пояснил руководитель департамента.

Валерий Корж также рассказал, что Минтруд России обсуждает с социальными партнерами возможность запуска государственной программы «Безопасный труд». Она будет объединять и координировать все программы на уровне регионов. Реализация программы, по словам Валерия Коржа, планируется с 2018 года.

В Мурманской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти по осуществлению государственного управления охраной труда является комитет по труду и занятости населения Мурманской области. Реализуемая в регионе подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» с 2016 года включена в госпрограмму «Управление развитием регионального рынка труда».


/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.