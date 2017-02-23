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23.02.2017 13:30

23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые мурманчане! Искренне поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Для города-героя Мурманска, форпоста северных рубежей России - этот праздник особенный. Мы чествуем тех, кто посвятил себя службе, для кого обеспечение безопасности Родины, защита своего народа стали смыслом жизни, кто бережёт честь мундира и безупречно выполняет свой долг.
Сила и выносливость, поддержка и взаимовыручка нужны не только в бою, но и в повседневной, мирной жизни. Эти качества помогают преодолевать трудности и добиваться успеха, быть крепкой опорой для родных и близких.
Особую признательность и благодарность выражаем ветеранам Великой Отечественной войны. Ваши судьбы являются тем примером, на котором воспитываются будущие защитники Отечества.
От всей души желаем вам отличного здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия! Пусть рядом всегда будут близкие люди и верные друзья, а в семьях царит гармония и счастье!


Глава муниципального образования город Мурманск   Д.Д. Филиппов

Глава администрации города Мурманска   А.И. Сысоев

Администрация г. Мурманска
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