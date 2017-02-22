Губернатор Марина Ковтун поздравила северян с Днем защитника Отечества

Сегодня во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. С всенародно любимым праздником земляков поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



«В истории нашей Родины было немало страниц, когда не только военные, но и крестьяне, рабочие, женщины, даже дети вставали на ее защиту. Россия никогда не была повержена, захвачена, порабощена – нас победить невозможно. Воля, гордость за свою страну, желание в любую минуту встать на защиту Отечества – в нашей крови», - подчеркнула губернатор.



Глава региона отметила, что Мурманская область – особый регион, здесь базируется объединённое стратегическое командование «Северный флот», это пятый военный округ в стране с зоной ответственности по всему арктическому побережью, и северяне гордятся, что живут одной жизнью с Северным флотом.



Марина Ковтун напомнила о ключевых событиях февраля – встрече корабельно-авиационной группировки Северного флота, которая вернулась из Сирии после выполнения боевых задач, и закладке памятного камня в честь строительства в столице Кольского Заполярья филиала Нахимовского военно-морского училища.



«Мы встречали воинов-североморцев как героев-победителей. Ликовал не только Североморск, вся Мурманская область рукоплескала нашим воинам. А наши ребята теперь могут не откладывать мечту продолжить дело своих отцов, а начать профессиональное военное обучение со школьной скамьи», - сказала глава региона.



С Днем защитника Отечества северян также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и начальник Штаба Северного флота Александр Моисеев. Перед гостями праздничного вечера выступили ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, ансамбль Североморского кадетского корпуса «Морская душа», трио «Воины России» (Гаджиево), матрос Александр Кошеваров (Спутник), рядовой срочной службы Артём Таскаев (Кильдинстрой), группа «Космос» (Протоки) и другие артисты.



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