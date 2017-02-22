Где в регионе станет меньше ям и ухабов? Дорожники сверстали план летней ремонтной кампании

Илья Комлев.

Дорожники сверстали планы ремонтов на предстоящий сезон. Какие участки федеральных, региональных и муниципальных трасс приведут в порядок, реконструируют и обновят?

220 миллионов рублей - общий объем субсидий муниципалитетам из региональной казны на дорожные работы. Одобрение получили 30 объектов. Самый дорогостоящий - реконструкция развязки на въезде в Кировск. Софинансирование получат проекты в 15 городах и поселках. В Коле, к примеру, приведут в порядок проспект Защитников Заполярья. На региональных трассах отремонтируют 87 километров дорог - на Саллу, Лотту, Заполярный - Сальмиярви, Умба - Варзуга.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Что касается крупных объектов, то помимо Саллы, Лотты, в этом году мы начинаем капитальный ремонт покрытия на автоподъезде к Териберке. Приступим мы с дальних километров. В районе села Териберка будет капитально отремонтировано порядка 5 километров. Это позволит соединить асфальтовым покрытием Лодейное и Старую Териберку.".

760 миллионов рублей в регионе предусмотрели на дорожные ремонты. Еще 180 зарезервировали на проблемные участки, которые определят весной, после половодья. Федералы планируют до конца 2018 привести в нормативное состояние трассу "Кола" от Карелии до границы с Норвегией. Появятся новинки, к примеру, с использованием современных материалов, не ограничивая движения, приведут в порядок 20 водопропускных труб.

Директор Мурманского филиала Управления автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Сергей Марков: "Толщина этого материала - 1,5 сантиметра, но, тем не менее, показатели прочностные как у железобетонных колец. Данную технологию мы применили уже в Карелии. Хорошо себя зарекомендовала".

В этом году завершится реконструкция 16 километров федеральной трассы в Печенгском районе. Капитально отремонтируют участок у развилки на Ковдор. На 106 километрах у Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь восстановят верхний слой полотна и нанесут защитное покрытие.

В Мурманской области на федеральной трассе осталось два моста, которым требуется обновление. В свое время их признали непригодными для ремонта. Реконструкция одного из них, у Княжегубской ГЭС, начнется уже в этом году. А туломскому придется еще подождать. Это сооружение военные строители построили 65 лет назад. И его реконструкция давно назрела. Сейчас проект находится на государственной экспертизе.







