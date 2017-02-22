"Михаил Кутузов" готовится взять курс на Сабетту. Чем на Ямале так ценен наш щебень?

Андрей Зайцев.

Кольское Заполярье продолжает вносить весомый вклад в национальный проект по созданию там производства сжиженного природного газа. В Мурманском морском торговом порту началась погрузка судна, которое первым в этом году возьмет курс на Сабетту.

Груз щебня. Именно этот строительный материал из Мурманской области оказался наиболее подходящим для работы на Ямале, в условиях вечной мерзлоты. Два крана грейферным способом забрасывают на борт судна "Михаил Кутузов" ковш за ковшом. Общий объём отправки составит порядка 22 тысяч тонн. 15-й причал торгового порта - универсальный. Здесь можно обрабатывать морские суда различного класса.

Главный диспетчер ПАО "Мурманский морской торговый порт" Виталий Власов: "Интерес к Арктике возрастает с каждым годом. И у нас есть 15-й причал, который позволяет здесь переваливать различные виды грузов. В том числе, "Севморпуть", который мы обработали в прошлом году. Было 3 судозахода. Это судно-гигант. 260 метров длиной, 32 шириной".

Генеральный груз или строительный - разницы нет. Портовики наработали необходимый опыт.

Коммерческий директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Андрей Доценко: "В прошлом году мы реализовали проект по перевалке крупногабаритных, тяжеловесных бетонных конструкций. Ростверков было более 50 тысяч тонн перевалено".

Грузы на Ямал из торгового порта стали уходить с 2014 года. И Кольский полуостров стал одним из ключевых звеньев в процессе строительства промышленной инфраструктуры на севере западной Сибири.

Капитан теплохода "Михаил Кутузов" Андрей Черепухин: "Грузопоток очень большой идёт, оборудование возится, генгрузы, снабжение, стройматериалы, очень много судов".

В рейс сухогруз отправится в ближайшие день-два. На кромке льда в Карском море его встретит ледокол. Заполярные предприятия не первый год чётко и комплексно выполняют поставленные задачи.

Торговый порт, "Атомфлот", морское пароходство. Все эти компании принимают непосредственное участие в большом газовом проекте страны на Ямале. В частности, только щебня из Мурманской области с 2014 года туда отправлено свыше 700 тысяч тонн.







