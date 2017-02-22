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22.02.2017 18:25

Кировск станет первым муниципалитетом области, который будет самостоятельно выполнять функции технического заказчика по программе капремонта

Светлана Деменева.

Договор - в стадии подписания. Если документ будет одобрен, местные власти смогут самостоятельно объявлять и проводить конкурсы на выполнение работ, заключать договоры с подрядчиками и контролировать процесс. Для жителей при этом ничего не изменится. Взносы по-прежнему будет накапливать региональный Фонд капремонта - он же будет перечислять подрядчикам деньги за работы после принятия их совместной комиссией.
И. о. генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области Владимир Киселев: "В итоге, для собственников жилья повысится качество ремонта, потому что, сами понимаете, одно дело контроль ежедневный, и совсем другое дело, когда выездной, сотрудниками Фонда".
Такие же договоры Фонд капитального ремонта готов подписать и с другими муниципалитетами - и особенно отдаленными. О передаче функций технического заказчика сейчас идут переговоры с администрацией ЗАТО Александровск.




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