Кировск станет первым муниципалитетом области, который будет самостоятельно выполнять функции технического заказчика по программе капремонта

Светлана Деменева.

Договор - в стадии подписания. Если документ будет одобрен, местные власти смогут самостоятельно объявлять и проводить конкурсы на выполнение работ, заключать договоры с подрядчиками и контролировать процесс. Для жителей при этом ничего не изменится. Взносы по-прежнему будет накапливать региональный Фонд капремонта - он же будет перечислять подрядчикам деньги за работы после принятия их совместной комиссией.

И. о. генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области Владимир Киселев: "В итоге, для собственников жилья повысится качество ремонта, потому что, сами понимаете, одно дело контроль ежедневный, и совсем другое дело, когда выездной, сотрудниками Фонда".

Такие же договоры Фонд капитального ремонта готов подписать и с другими муниципалитетами - и особенно отдаленными. О передаче функций технического заказчика сейчас идут переговоры с администрацией ЗАТО Александровск.









