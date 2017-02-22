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22.02.2017 18:10

Череда празднований стартовала. Что заготовила северянам на праздники небесная канцелярия?

Яков Осетров.

Итак, череда празднований стартовала. И, естественно, возникает насущный вопрос - что подарить? Заполярные предприниматели, как бы это неожиданно не звучало, предлагают... цветы. Исключительно брутальных сортов, как говорится - с характером. К таковым цветоводы причисляют тюльпаны, нарциссы, гиацинты.
Генеральный директор ОАО "Цветы Заполярья" Елена Гасюль: "Если женщины хотят создать в доме уют, мужской ли это праздник, семейный ли праздник - я считаю, что обязательно в доме должны присутствовать цветы".
Цветы любят тепло, так что при покупке это стоит учесть. На улице в праздничные дни будет холодно. Синоптики прогнозируют морозы. Ночью до минус 27. Днем температура минус 9-14 градусов. И всё же это не повод сидеть дома. Одежда потеплее - и на праздник. Еще раз напомню, завтра в областном центре народные гулянья на центральной площади города. Начало в 13:00.
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