В Мурманске состоялось заседание регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Анастасия Ярославская.



С интригой получилось сегодняшнее заседание регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В повестке значился лишь один вопрос - определение кандидатуры нового бизнес-омбудсмена. Как известно, прежний - Игорь Морарь - перешел на работу в Совет депутатов Мурманска.Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе заработал в 2013 году. И до сих пор эта нагрузка больше считалась общественной, свои обязанности омбудсмен исполнял на безвозмездной основе. Мурманская область одной из последних в стране вынуждено признала, что такая практика неэффективна. По примеру других регионов этот пост, если, конечно, одобрит Дума, будет считаться службой государственной. С самого начала губернатор сделала акцент - выбор должен быть взвешенным, процедура прозрачной. Из 13 кандидатов до сегодняшнего финала дошли трое - Дмитрий Барышев, Илья Раскин и Андрей Шарков. Самопрезентация и защита - в алфавитном порядке. Как потом подытожила глава региона, каждый выглядел достойно. Но с решением всё-таки призвала не спешить.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Как ожидали некоторые из членов Совета, может быть, из общественности, выбора сегодня здесь и сейчас не произойдет, поскольку мы должны учесть ваше мнение через предоставление анкет. И я благодарю Совет за активное участие в подборе кандидатур, я благодарю кандидатов за ответственность, за готовность не просто класть кирпичи, как в притче говорится, а строить храм".

Каждого из претендентов члены Совета оценят по пятибалльной шкале. Анализ анкет до 1 марта, к тому же нужно дождаться решения депутатов - признают ли они должность уполномоченного государственной. В любом случае, выбор будет сделан скоро. И уже понятен основной круг первостепенных задач. Главная из которых - объединение вокруг себя активного предпринимательского сообщества.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Сейчас интересы предпринимателей, конечно, представляются различными общественными организациями, но такого мощного движения, которое бы выступало от имени всех предпринимателей, транслировало бы их проблемы на уровень власти - его нет. Вот это и будет его первоочередной задачей".







