Саамские общины получат 2,5 миллиона рублей из регионального бюджета в рамках госпрограммы

Анастасия Ярославская.

Субсидии целевые - на развитие хозяйствования и самозанятости тех, кто занимается традиционными промыслами. Деньги на приобретение материально-технических средств, как правило, это снегоходы, лодки, снасти, передвижные дома и олени - на заявку от каждой общины - не более 600 тысяч, выделят саамам Кольского, Ковдорского, Терского и Ловозерского районов. Деньги они должны освоить в течение года. Сейчас обсуждается, чем поможет федеральный центр. Идут переговоры об объемах субсидирования. Решение должно быть принято 25 апреля.





