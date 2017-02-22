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22.02.2017 16:33

Недавно принятых на службу мурманских полицейских сегодня привели к присяге

Анастасия Ярославская.

В музее истории мурманской милиции сегодня привели к присяге недавно принятых на службу полицейских - начинающих сотрудников подразделений по вопросам миграции и по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Этой традиции уже два десятилетия - в канун мужского праздника в торжественной обстановке приветствовать и напутствовать молодых коллег. В последние годы в строю все больше девушек, но День защитника Отечества теперь и их праздник. Сегодня они поклялись достойно исполнять свой служебный долг на благо общества и закона, не щадить сил в борьбе с преступностью.
Слова напутствия - от наставников и заслуженных ветеранов. Каждый из них до сих пор помнит свою присягу, ее слова и смысл - уважать права и свободу, соблюдать Конституцию, достойно исполнять свой долг, быть честным и мужественным.  
Председатель Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Мурманской области Владимир Александрович Котов: "К сожалению, российскую присягу я не принимал, тем не менее, мы служим Отечеству, служим Российской Федерации. Мы считаем, что ветераны должны напутствовать нашу молодежь, сказать им не только слова поздравления, но и научить правильно служить, совершенно точно применять это оружие".
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