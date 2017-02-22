У мурманчан и гостей заполярной столицы остались буквально считанные недели, чтобы еще раз полюбоваться фантастической городской иллюминацией

Наталия Бурдина.

Помимо череды развлекательных мероприятий в выходные дни, праздничное настроение мурманчанам и в будни продолжает создавать иллюминация. Остались буквально считанные недели, чтобы еще раз полюбоваться световыми композициями, которыми украшен Мурманск. В этом году настоящим сюрпризом стали ледяные скульптуры от пермских мастеров. Всего — более 40 фигур. Радовать горожан они будут до мартовских оттепелей.

Мария Горбатенко: "Люди стараются нам сделать яркие краски, чтобы мы радовались".

Ирина Мамон: "Вот сейчас поедешь домой веселый, довольный, счастливый и дети, вон, будут довольны. А как без этого-то?"

Илья Патрушев: "Конечно, красиво, классно, побольше бы таких всяких культурных мест, где можно было прогуляться".





