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22.02.2017 16:47

У мурманчан и гостей заполярной столицы остались буквально считанные недели, чтобы еще раз полюбоваться фантастической городской иллюминацией

Наталия Бурдина.

Помимо череды развлекательных мероприятий в выходные дни, праздничное настроение мурманчанам и в будни продолжает создавать иллюминация. Остались буквально считанные недели, чтобы еще раз полюбоваться световыми композициями, которыми украшен Мурманск. В этом году настоящим сюрпризом стали ледяные скульптуры от пермских мастеров. Всего — более 40 фигур. Радовать горожан они будут до мартовских оттепелей.
Мария Горбатенко: "Люди стараются нам сделать яркие краски, чтобы мы радовались".
Ирина Мамон: "Вот сейчас поедешь домой веселый, довольный, счастливый и дети, вон, будут довольны. А как без этого-то?"
Илья Патрушев: "Конечно, красиво, классно, побольше бы таких всяких культурных мест, где можно было прогуляться".
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