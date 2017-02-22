"Лыжня Дружбы" объединит тысячи любителей здорового образа жизни. Приграничный Раякоски приглашает на большой праздник спорта

Яков Осетров.

В Мурманской области завершается прием заявок на юбилейную, XX "Лыжню Дружбы". Этот традиционный массовый пробег длиной 12 километров стартует 11 марта в поселке Раякоски. И как всегда, пройдет по территории сразу трех государств Баренц-региона - России, Финляндии и Норвегии. Лыжникам достанутся сувенирные шапочки, они смогут сделать фото на память. Но, чтобы стать участниками события, прежде всего, надо соблюсти все правила, установленные пограничными комиссарами. Во-первых, зарегистрироваться.

Заместитель председателя комиссии по допуску на "Лыжню Дружбы" Светлана Русакова: "Фамилия, имя, отчество, данные паспорта, прописку. И обязательно указать транспорт, на котором будет въезд в посёлок Раякоски"

Поскольку мест для парковки в Раякоски мало, в первую очередь, будут принимать большие группы на автобусах, о которых должны позаботиться муниципалитеты. Чтобы избежать проблем с пропуском, организаторы советуют возвращаться, не пересаживаясь в другой транспорт. На несовершеннолетних - потребуются медицинские справки. Учитывая, что времени осталось совсем немного, прием заявок будет идти даже в предстоящие выходные дни.

Заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина: "Принимаются заявки до 26 февраля 2017 года. Хотелось бы обратить внимание всех жителей Мурманской области, что вам необходимо обращаться по месту жительства в спорткомитеты или в подразделения администрации своего города".







