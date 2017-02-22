Прогноз погоды на завтра

В праздничный день на погоду Мурманской области начнет оказывать влияние циклоническая депрессия, раскручивающаяся над Норвежским морем. Её усилиями облаков станет больше, пройдет небольшой снег, а температура воздуха немного повысится, и вернется в рамки климатической нормы.



Днем в Мурманской области

Облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха -5…-10°, местами до -13°. Ветер южный 4-9 м/с.



Атмосферное давление в Мурманске будет меняться мало, и составит 737 мм рт. ст.

Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.



Центр Фобос