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22.02.2017 14:19

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравят с Днём защитника Отечества ветеранов и военнослужащих в североморском госпитале

23 февраля в Военно-морском клиническом госпитале СФ в Североморске состоится концерт ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. Артисты выступят перед ветеранами и военнослужащими флота, находящимися на лечении, и поздравят их с Днём защитника Отечества.
Ежегодно 23 февраля, 9 мая и под Новый год артисты ансамбля дают концерт в госпиталях Северного флота. Нередко музыканты вокалисты и танцоры выезжают оказать моральную поддержу военнослужащим Северного флота, выполняющим боевые задачи. Так было во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, в которой участвовали морские пехотинцы Северного флота.
В 2016 году артисты ансамбля провели несколько выступлений на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. 21 февраля в ходе торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил им медали Министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии».


/ Пресс-служба Северного флота /
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