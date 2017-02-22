Мурманск отметит сразу два праздника - День защитника Отечества и Масленицу. На центральной площади областного центра - выставка военной техники и концерт

Кирилл Коган.

Праздник на центральной площади Мурманска. Выставка военной техники, концерт. Отмечаем сразу два праздника - День защитника Отечества и Масленицу. Так что обязательно будут и блины. Старт народных гуляний - в 13 часов. Большая концертно-игровая программа - в 15.00.

И.о. председателя комитета по культуре и искусству администрации г. Мурманска Наталья Накай: "У нас каждый праздник интересен, хорошие, отличаются, друг от друга. Чучело жечь не будем, будем запускать чучело. На улице Ленинградской у нас будет стоять военная техника, выездная торговля будет работать, люди смогут прийти, угоститься блинами".

Народные гулянья и в воскресенье. Концертные площадки будут работать во всех округах областного центра. На Кольском проспекте, в зоне отдыха на Семеновском озере, Росляково, у ДК "Судоремонтник". Начало в 14 часов.







