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22.02.2017 12:35

В Мурманском морском торговом порту стартовала погрузка первого в 2017 году судна в направлении Сабетты

У причала № 15 ПАО «ММТП» ошвартовался сухогруз арктического класса Мурманского морского пароходства «Михаил Кутузов». Портовики осуществляют погрузку партии строительного щебня весом около 20 тысяч тонн.
Щебень высокого качества для строительства в условиях вечной мерзлоты добывается в карьерах неподалеку от Мурманска и затем автомобильным транспортом завозится на причалы порта.
Реализация программы по доставке инертных строительных материалов и железобетонных изделий из Мурманска на полуостров Ямал для возведения инфраструктуры новых нефтегазовых проектов началась в 2014 году. За это время с причалов ПАО «ММТП» было отгружено более 700 тысяч тонн щебня.
Сейчас ведется подготовка к первому в 2017 году рейсу из Мурманска в направлении арктического порта Сабетта из семи, запланированных только на ближайшее время.
Мурманские портовики рассчитывают, как минимум, не снижать объемов перевалки грузов на арктическом направлении, которые в прошедшем году составили почти полмиллиона тонн.
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