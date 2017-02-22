На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили тему весенне-летних рисков

Илья Комлев.

Весенне-летние риски. Тему сегодня подняли на областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Паводок в этом году обещает быть ранним. Готовы ли к нему энергетики, дорожные службы, объекты ЖКХ и водоснабжения - один из ключевых вопросов.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Майя Петроченкова: "Усилим контроль за источниками водоснабжения, за качеством питьевой воды. Немаловажно в этот период, конечно, и санитарное содержание территории, в том числе вывоз мусора с придомовых территорий. И, конечно, вопросы будут по состоянию водоемов, самих водоисточников".

Второй вопрос - безопасность на водных объектах. До лета, казалось бы, еще далеко. Но в классическом комплексе мероприятий упор сделали на профилактику и работу с детьми - разъяснение, обучение, пропаганда - безопасного отдыха на реках и озерах.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Туманов: "Гибель у нас на воде минимальная. В прошлом году, 2016-м, гибель на воде составила 10 человек. Что, если принимать в учет то количество воды, которое у нас на территории области, можно признать незначительным. И среднегодовая гибель у нас за последние 5 лет менее 9 человек".