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22.02.2017 12:32

В День защитника Отечества в Североморске, Сафоново и Мурманске развернут передвижные пункты для консультирования желающих начать службу по контракту

Алексей Елкин.

Завтра, в День защитника Отечества, силами Северного флота и военных комиссариатов региона организуют торжественные и одновременно информационные мероприятия. В Североморске, Сафоново и Мурманске развернут передвижные пункты для консультирования желающих начать  службу по контракту. Также ответы на вопросы найдут и те, кто планирует поступать военные вузы. В программе массовых мероприятий - демонстрация военной техники, полевые кухни и выступление Краснознаменного ансамбля песни и пляски Северного флота.
Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "23 февраля мы чествуем людей, которые стоят на страже нашей Родины, обеспечивают покой наших граждан. С праздником - с Днем защитника Отечества. Пожелаем всем нам мирного неба над головой, процветания нашей Родины, укрепления обороноспособности ее вооруженных сил".


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