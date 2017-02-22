В Доме Дружбы спели защитникам Отечества

18 февраля т.г., в преддверии Дня защитника Отечества, в Доме Дружбы на встрече «Поем нашим защитникам» собрались участники Детско-юношеского клуба бардовской песни «Гравицапа» и представители национально-культурных общественных объединений для того, чтобы вместе спеть солдатские, военные и просто любимые песни под гитару. В песенном кругу звучали песни о нелегкой солдатской службе, о родном крае, о любви. Молодые люди исполняли песни собственного сочинения, читали стихи. Представители национально-культурных объединений внесли национальный колорит и пели на своих родных языках - русском, украинском, кумыкском, молдавском.

Участники клуба бардовской песни «Гравицапа» предложили организовать совместное выступление с Домом Дружбы. «Это интересно делать что-то вместе с другими общественными организациями. Знакомишься с новыми людьми, появляются новые идеи,» - поделились Оля и Вика, участницы «Гравицапы».

Представители Дома Дружбы всегда рады видеть на мероприятиях молодежь. «Когда люди лучше узнают друг друга, они начинают с пониманием относиться друг к другу. Это касается и культурных традиций, и взаимоотношения поколений. Очень приятно, что, в «Гравицапе» знают песни нашего поколения и сегодня пели вместе с нами. И даже на украинском языке!» - порадовалась Надежда Рафикова, заместитель председателя местной национально-культурной автономии немцев города Мурманска.

Следующим мероприятием, на которое приглашает Дом Дружбы и Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» - это программа «Мамин платок». Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоится 5 марта 2017 года в Детской театральной школе (пр. Ленина, д.16 г. Мурманск) в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области