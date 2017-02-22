В Мурманске состоялся круглый стол, приуроченный к Рождественским образовательным чтениям

На базе ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» состоялся общественно-образовательный круглый стол, приуроченный к XXV Международным Рождественским образовательным чтениям на тему: «1917-2017: Уроки столетия».

В работе круглого стола приняли участие представители Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений, настоятель храма Спаса-на-водах Иерей Андрей Амелин, заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов, а также председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Мурманской области Владимир Григорьевич Гуляев.

В своем докладе Иерей Андрей Амелин осветил предназначение и повседневную деятельность Русской Православной церкви на различных этапах российской истории, значение традиционных ценностей в духовном просвещении и нравственном воспитании защитников Отечества. Напомнил культуру и традиции семьи, сложившиеся в нашем государстве за долгие годы.

Участники мероприятия обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания личного состава, укрепления нравственных устоев сотрудников МЧС, и проработали вопросы дальнейшего взаимодействия.

Главное управление МЧС России по Мурманской области