В Кандалакше сотрудники полиции в течение суток задержали подозреваемого в краже

В полицию Кандалакши с заявлением о краже имущества обратилась жительница Кандалакши 1975 года рождения. По словам заявительницы, в помещении магазина она оставила без присмотра рюкзак с личными вещами, а также радиостанцией, принадлежащей предприятию, на котором женщина работает. Общая сумма ущерба составила более 16000 рублей.

Установить местонахождение злоумышленника по горячим следам не удалось. Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления. При просмотре видеозаписей оперативники выяснили, что рюкзак из магазина тайно вынес один из посетителей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже безработный местный житель 1984 года рождения.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По месту жительства подозреваемого проведен осмотр, похищенное имущество изъято. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)