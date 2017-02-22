Договор о взаимодействии. Состоялась рабочая встреча главы Мурманска и профсоюзного лидера

Елена Ямаш.

Договор о взаимодействии. Сегодня прошла первая официальная встреча главы Мурманска Дмитрия Филиппова и профсоюзного лидера региона Александра Первухина. Профсоюзное движение в Мурманской области - это 80 тысяч человек, больше тысячи первичных организаций, значительная часть которых - в заполярной столице.

Председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Первухин: "Профсоюзы всегда за социальную стабильность. То есть, мы не нацелены на то, чтобы будоражить какую-то ситуацию, допустим, проводить акции, митинги, забастовки. Наша задача - постараться все урегулировать в ходе переговоров, то есть, найти какое-то общее взаимопонимание. Общие точки соприкосновения и попытаться решить все мирным путем".

Разговор - на одной волне. У сторон - единое мнение - о важности сохранения социальной стабильности, наличии коллективных договоров на предприятиях, содействии созданию профсоюзных ячеек.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Вы отстаиваете интересы трудящихся, я отстаиваю интересы всех мурманчан. Конечно же, принцип социальной справедливости - это один из важнейших принципов, которым я руководствуюсь в своей деятельности. И, конечно, полагаюсь на вашу поддержку, на ваш опыт".









