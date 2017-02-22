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22.02.2017 16:00

Мурманские школьники приняли участие в музейном занятии по экспозиции «Археология Кольского Севера» и мастер-классе «Создание петроглифов»

Мурманский областной краеведческий музей посетили учащиеся 5 класса школы № 23 г. Мурманска.

Для школьников была проведена экскурсия по экспозиции «Археология Кольского Севера». Юные северяне окунулись в загадочный мир древних людей, которые населяли Кольский край, узнали, когда первые люди появились на территории нынешней Мурманской области, смогли представить жизнь древнего человека в различные археологические эпохи.
Особый интерес у ребят вызвал костяк и скульптурный портрет молодой женщины из погребения, датированного II тыс. до н. э. из знаменитого Оленеостровского могильника в Кольском заливе Баренцева моря. Школьники также рассмотрели наскальную живопись и петроглифы, наскальные рисунки древних людей из Чальмны-Варрэ, в районе реки Поной, копии которых расположены на стенах зала.
После экскурсии для пятиклассников был проведен необычный мастер-класс «Создание петроглифов». Ребята сделали «протирки» петроглифов, а затем ученики смогли забрать домой самодельные сувениры.


/Мурманский областной краеведческий музей/
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