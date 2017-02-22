49 лет назад открыли первую советскую полярную станцию «Беллинсгаузен»

22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Беллинсгаузен». Для станции выбрали остров Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шетландских островов. Станция была развернута для выполнения географических, геологических, гляциологических и биологических исследований Ледового континента. Сначала она состояла из нескольких деревянных щитовых домиков, рассчитанных на 20 зимовщиков, в середине 1970-х годов замененных более надежными алюминиевыми постройками. Тогда же на станции был создан мощный радиоцентр, предназначавшийся в том числе для обслуживания большого по тем временам рыболовецкого флота нашей страны, ведущего промысел в южных частях Тихого и Атлантического океанов. К концу 80-х годов научный коллектив станции вырос до 28 человек круглогодичного состава, который в летний период пополнялся еще 20-25 учеными. В 1990-х годах произошло сокращение финансирования, и станция «Беллинсгаузен» была переведена в разряд сезонных полевых баз. Лишь в 1997 году правительство России стало финансировать экспедицию отдельной строкой федерального бюджета. Реализация постановления правительства «О мерах по обеспечению интересов РФ в Антарктике и деятельности РАЭ в 2002-2005 годах» позволила сохранить российское геополитическое присутствие в Антарктике, спасти научный и кадровый потенциал антарктической экспедиции и стабилизировать ее деятельность. В 1999 году станции был возвращен ее первоначальный круглогодичный статус. Сегодня это, пожалуй, самая маленькая зимовочная станция из состава Российской антарктической экспедиции (РАЭ) - на ней работают 8 человек круглогодичного состава и 5 сезонных специалистов. В то же время географическое положение и климатические условия станции позволяют осуществлять целый ряд уникальных научных исследований: в зимовочный период там проводятся наблюдения по метеорологии, физике атмосферы, прибрежной гидрологии, биологии, экологии, а также ведется прием спутниковых изображений для анализа развития дрейфующих льдов в Антарктиде. В 2004 году на станции открылся первый в Антарктиде храм. Православная Церковь построена на возвышении и хорошо видна прибывающим в западную часть ледового материка. Размеры храма вмещают 30 человек прихожан. Построен храм из кедра и лиственницы. Колокола отлиты по заказу потомков русского декабриста семьи Муравьевых-Апостолов.

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