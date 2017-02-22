Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко - сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Алена Ермоленко.



Детский технопарк «Кванториум» появится в ближайшем будущем на базе Дворца творчества «Лапландия» в Мурманске. Каковы цели этого проекта и сроки его реализации? Об этом, а также о других актуальных вопросах сферы заполярного образования пойдет речь сегодня в передаче «Факты и комментарии». На вопросы слушателей и ведущей Алена Ермоленко ответит министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.