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22.02.2017 15:30

Более 1300 изданий было собрано в ходе акции «Дарите книги с любовью», организованной Мурманской областной универсальной научной библиотекой

Мурманская областная научная библиотека совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни» провела акцию «Дарите книги с любовью».

В течение пяти дней сотрудники библиотеки и волонтеры фонда принимали книги от мурманчан и жителей области. В ходе акции было собрано 1358 изданий – это книжки-игрушки, популярные энциклопедии, детская художественная литература, книги для семейного чтения.
Первыми участниками акции стала компания «Пароход» и ученики 4 класса из 57 школы г. Мурманска. Ребята не только собрали книги, но и вложили открытки с пожеланиями будущим читателям. В акции также приняли участие ученики гимназии №10, Международного и Академического лицеев и школ №№ 58 ,49, 42 г. Мурманска, воспитанники детского сада №4 «Сказка» и ученики школы №288 г. Заозерска, учащиеся школы №279 Гаджиево, воспитанники дошкольного учреждения №46 Росляково, специалисты Центра развития семейных форм устройства детей и Мурманстата, а также другие организации и многие мурманчане.
Все собранные книги будут переданы ребятам, проходящим лечение в Мурманской детской клинической больнице и Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». 


/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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