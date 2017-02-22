Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
22.02.2017 15:15

Масленица пожаловала в гости к юным читателям областной детско-юношеской библиотеки

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел детский фольклорный праздник «К нам Масленица в гости пожаловала!»

Ребята 1-4 классов, дошкольники и дети с ограниченными возможностями из коррекционной школы №1 познакомились с историей праздника, узнали, как называются дни масленичной недели, поиграли в подвижные масленичные игры, по очереди перетягивали канат, а также на скорость несли картонные блины в тяжелых чугунных сковородках.

Вместе с фольклорным ансамблем средней образовательной школы №13 «Морошка» дети спели масленичные песни и водили хороводы, а в конце праздника юные участники ансамбля «Морошка» провели для всех масленичный флэшмоб - исполнили песни с ритмичным повторением движений под музыку. 

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.86
Евро = 61.21
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.