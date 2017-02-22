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22.02.2017 11:40

"Снежный фронт". Активисты регионального отделения ОНФ провели "круглый стол"

Яков Осетров.

В центре внимания - проблемы уборки снега. В разговоре приняли участие, депутаты, сотрудники прокуратуры, инспекторы ГИБДД. Отметили, если в Мончегорске и Апатитах особых нареканий нет, то Мурманск пережил настоящий снежный коллапс - много аварий, дороги, дворы не успевали чистить. Во избежание повторений подобного, общественники предложили проверить качество дорожной техники и эффективность ее использования. Скорректировать графики уборки, расширить возможности общественного контроля через создание сайтов с интерактивными картами.
Руководитель рабочей группы "Качество повседневной жизни" регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Андрей Антонов: "Часто мы слышим - работают 140, 150 единиц техники, и люди спрашивают - действительно ли так? Поэтому мы хотим предложить внедрить программу, которая позволит в реальном времени отслеживать, где и как работает дорожная техника".
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