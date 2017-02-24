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24.02.2017 17:00

В Мурманском областном театре кукол пройдут масленичные гуляния

Широкая Масленица в театре кукол Мурманска! 25 февраля в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» артисты театра порадуют зрителей увлекательным театрализованным представлением с народными песнями, закличками, частушками и танцами. Гостей ждет и традиционное русское лакомство – сладкие румяные блины – любимое угощение в этот праздник!

Празднование Масленицы – одна из самых древних и интересных традиций, дошедших до нас из глубины веков. Это самый любимый праздник русского народа, который никого не оставляет равнодушным. Принять участие в нем смогут абсолютно все – нужно лишь приобрести билет на спектакль!

Мурманский областной театр кукол
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