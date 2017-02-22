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22.02.2017 15:00

Жительница Полярных Зорей обратилась в отдел полиции с просьбой поощрить сотрудника патрульно-постовой службы

6 февраля 2017 года на участке автодороги Полярные Зори – Кандалакша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Логан» под управлением жительницы Полярных Зорей. Иномарку занесло и автомобиль перевернулся на крышу. Случайно проезжающий мимо сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Полярнозоринский» Руслан Полежаев остановился и помог женщине выбраться из аварийного транспортного средства. После этого старший сержант полиции оставался рядом с попавшей в ДТП женщиной, поддерживая ее своим участием и вниманием до приезда наряда ДПС.

Убедившись, что с северянкой все благополучно, полицейский уехал с места ДТП. О своем поступке руководству отдела он не доложил, так как происшествие произошло в нерабочее время. По словам Руслана, он остановился на трассе и помог женщине, не рассчитывая на поощрения и награды, поэтому и не доложил своему начальнику об оказанной им помощи женщине.

14 февраля на имя начальника МО МВД России «Полярнозоринский» поступило обращение от жительницы Полярных Зорей с просьбой поощрить Руслана Полежаева. Женщина в своем обращении выражает огромное человеческое спасибо за помощь, оказанную ей сотрудником полиции.

Руководством УМВД России по Мурманской области рассматривается вопрос о поощрении за профессиональные и грамотные действия, чуткое отношение к гражданам старшего сержанта полиции Руслана Юрьевича Полежаева.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)
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