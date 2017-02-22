Юные мурманчане посетили музейное занятие «Природные зоны Кольского полуострова»

В Мурманском областном краеведческом музее для учащихся первых классов гимназии №1 состоялось музейное занятие «Природные зоны Кольского полуострова».

Юные северяне прослушали экскурсию по залу природы и познакомились с уникальным растительным и животным миром Мурманской области, узнали об истории создания и природоохранной деятельности первых на Кольском полуострове Лапландского и Кандалакшского заповедников, а также заповедника «Пасвик». Ребята увидели грозу птичьих базаров - поморника, морскую чайку, самого крупного пернатого хищника Кольского полуострова - орлана-белохвоста и лесных гигантов: рогатого самца лося со своим семейством и медведицу в окружении резвящихся медвежат.

После экскурсии школьники приняли участие в мастер-классе и своими руками создали поделку «Зайчик» в технике оригами.



/Мурманский областной краеведческий музей/