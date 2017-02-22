Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
22.02.2017 14:15

Передвижная детская библиотека побывала в гостях у ребят из п. Высокий

В канун Дня защитника Отечества Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетила ребят средней общеобразовательной школы №13 п. Высокий.

В школе прошла акция «Я – будущий защитник Отечества». В ней с удовольствием приняли участие ребята разного возраста, которым были предложена электронная викторина «Мы чтим сынов Отечества в мундирах», состоящая из четырёх частей «Воины древней Руси», «Царская армия России» «Красная армия всех сильней» и «Современные защитники Отечества». 

Юным северянам очень понравилось разгадывать электронные кроссворды, отвечать на вопросы викторин и участвовать в дискуссии «Кого можно назвать патриотом Отечества?». Школьники смогли показать свои знания в определении знаков отличия родов войск, военных чинах и технике. Участники акции также узнали много нового об истории возникновения праздника. Ученики школы смогли не только проверить свои знания, но и показать ловкость и сноровку во время выполнения конкурсных заданий. Не оставила акция равнодушными и педагогов, которые с большим интересом приняли в ней участие. 

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.86
Евро = 61.21
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.