Прокуратура Оленегорска потребовала привлечь директора ГОУП "Оленегорскводоканал" к ответственности за нарушения при сбросе сточных вод в реку Вирма

Анастасия Русинова.

По результатам проверки установлено, что в процессе деятельности предприятия вода после очистки попадает в водоем. При этом, в конце 2016 года "Оленегорскводоканал" сбросил в реку сточные воды с загрязняющими веществами, количество которых превышает установленный норматив допустимого воздействия на водные объекты. Таким образом, руководитель предприятия своим бездействием нарушил природоохранное законодательство. Возбуждено два административных дела, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящий момент акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения и на контроле прокуратуры города.