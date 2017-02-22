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22.02.2017 11:12

Прокуратура Оленегорска потребовала привлечь директора ГОУП "Оленегорскводоканал" к ответственности за нарушения при сбросе сточных вод в реку Вирма

Анастасия Русинова.

По результатам проверки установлено, что в процессе деятельности предприятия вода после очистки попадает в водоем. При этом, в конце 2016 года "Оленегорскводоканал" сбросил в реку сточные воды с загрязняющими веществами, количество которых превышает установленный норматив допустимого воздействия на водные объекты. Таким образом, руководитель предприятия своим бездействием нарушил природоохранное законодательство. Возбуждено два административных дела, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящий момент акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения и на контроле прокуратуры города.
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