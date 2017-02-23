Поздравление с 23 февраля главного судебного пристава Мурманской области В.А. Ларина

Уважаемые мужчины! Позвольте искренне и сердечно поздравить вас с Днем защитника Отечества!

Самоотверженность, верность присяге, доблесть и отвага всегда отличали Российское воинство.

Сегодня мы отдаем дань уважения нашим отцам, дедам и прадедам, поздравляем друзей и сами принимаем поздравления. Потому что день - 23 февраля уже давно стал праздником мужской солидарности. Сила духа, умение преодолевать любые трудности, одерживать победы – вот что объединяет настоящих мужчин. Я поздравляю сегодня всех тех, кто прошел по трудным военным дорогам, кто служил в рядах вооруженных сил, постигая суровую военную науку, а также тех, кому предстоит эту науку изучать. И дай Бог, чтобы изучать ее пришлось все таки в теории, а не на практике! Здоровья вам, благополучия, счастья и любви! И мира на земле!

С уважением, главный судебный пристав Мурманской области В.А. Ларин