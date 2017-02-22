В г. Апатиты прошёл региональный фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего»

17-18 февраля 2017 года на базе МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 15» состоялся фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего».

Организаторы мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования Администрации города Апатиты Мурманской области.

В первый день Фестиваля организованы и проведены торжественная церемония открытия, интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей, турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего». Участники турнира состязались в номинациях «Лего-конструирование: Адаптация базовой модели», «Гонка по линии с препятствиями», «Слалом по линии: Arduino», «Спираль», «Голодные игры шагающих роботов».

В соревнованиях приняли участие более 150 обучающихся из 10 муниципальных образований: гг. Апатиты, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Полярные Зори, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

18 февраля 2017 года состоялись финальные соревнования по робототехнике «Инженерные кадры будущего», которые проходили по пяти номинациям:

- «Лего-конструирование «Адаптация базовой модели»;

- «Гонка по линии с препятствиями»;

- «Спираль»;

- «Голодные игры шагающих роботов»;

- «Слалом по линии: Arduino».

Кроме того, состоялись региональные отборочные туры Всероссийских соревнований «Инженерные Кадры России», Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

По итогам проведения регионального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» победу одержала команда «Юные изобретатели» (Иванов Максим и Лебедь Сергей, обучающиеся ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», педагог-наставник Царева Лариса Николаевна).

Победу в региональном этапе Всероссийских соревнований «Инженерные Кадры России» в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2017» одержала команда «Пятёрочка» (Пожидаев Даниил, Стребков Иван, Стребков Георгий и Кононенко Иван, МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5», педагог-наставник Бауман Денис Сергеевич).

Команды-победители будут представлять Мурманскую область на IX Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2017», который пройдет 15-17 марта 2017 года в г. Москва.

Также в рамках Фестиваля состоялась дискуссионная площадка «Вызовы современной системе профориентационной работы: компетенции профессий будущего и ранняя профориентация» с участием представителей образовательных организаций, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, промышленных предприятий региона, научных учреждений. Участники дискуссионной площадки дали оценку развития профориентационной работы в г. Апатиты, подготовили предложения по развитию региональной системы профориентационной работы.

Министерство образования и науки Мурманской области