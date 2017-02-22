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22.02.2017 13:45

За спасение внука пенсионерка перевела мошенникам 70 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску обратилась 73-летняя пенсионерка. Пожилая женщина пояснила, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Неизвестный сообщил, что ее внук совершил преступление и ему грозит уголовная ответственность. Для решения проблемы необходимо 70 тысяч рублей.

Северянка пояснила, что все денежные средства у нее находятся на банковской карте. Спустя непродолжительное время к женщине приехал неизвестный и на машине отвез ее к ближайшему банкомату, где перевел с ее банковской карты деньги, пообещав, что теперь ее внук будет освобожден от ответственности.

Только после этого пенсионерка позвонила настоящему внуку и поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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