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22.02.2017 13:30

В Мурманске состоялся IV Сретенский молодежный бал

В минувшие выходные в Доме культуры Железнодорожников состоялся IV Сретенский молодежный бал, приуроченный к одному из знаменательных православных праздников - Сретению Господню. 

В этот день православный мир вспоминает событие, когда Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. В этот день православная молодежь разных стран мира встречается со священнослужителями, посещает больных, устраивает концерты, викторины и выставки, участвует в спортивных состязаниях и многих других мероприятиях.

Мурманский бал был посвящён золотому веку русской культуры. На нем зрители увидели реконструкцию досуга молодых людей XIX века. На празднике с приветственной речью и поздравлениями выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

В исполнении студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств специальностей «Инструментальное исполнительство» и «Хоровое дирижирование» прозвучали камерные и вокальные произведения русских композиторов XIX века. 
Основная цель мероприятия - привлечение внимания к культуре и истории России начала XIХ века, воссоздание атмосферы того времени. IV Сретенский молодежный бал организован отделом по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии, Мурманской студией исторических танцев и движением православной молодежи Мурманской области при творческом участии Мурманского колледжа искусств.

/Мурманский колледж искусств/
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