В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в 2017 году заседание Попечительского совета. Совет был сформирован в декабре 2014 года.

Директор библиотеки Валентина Махаева рассказала о работе библиотеки в 2016 году, остановившись на приоритетных системных проектах. Заместитель директора Марина Ёлкина отчиталась о реализации партнерских проектов, одним из которых стал эксклюзивный просветительский «Именной троллейбус «Мурманская областная детско-юношеская библиотека», и выполнении предложений членов Совета.

Попечительский совет дал положительную оценку работы, высказался об огромной успешной работе учреждения в плане привлечения юных жителей Кольского полуострова к чтению. Участники пополнили плановые проекты библиотеки в 2017 году новыми партнерскими предложениями, с одобрением принятые сотрудниками библиотеки.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/