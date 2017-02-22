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22.02.2017 13:00

Сотрудники УФСИН и УМВД провели совместное профилактическое мероприятие «Семья»

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН совместно с представителями группы по делам несовершеннолетних и отдела полиции №2 УМВД провели рейд «Семья» по квартирам лиц, состоящих на учёте в филиале УИИ по Ленинскому административному округу Мурманска.

Взаимодействующими органами проверялись по месту жительства женщины с отсрочкой отбывания наказания и несовершеннолетние осужденные.
В ходе посещения изучались бытовые условия проживания осуждённых женщин и их детей, соблюдение подучётными возложенных судом ограничений, анализировались сведения от родственников о поведении осуждённых в быту, проводились профилактические беседы с женщинами и подростками.
За рейд сотрудники посетили девять женщин и двоих несовершеннолетних. Нарушений выявлено не было.
Подобные профилактические рейды с участием сотрудников полиции и УФСИН проводятся регулярно в целях повышения эффективности работы по выявлению семей группы социального риска и фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Немаловажной также является и задача по предупреждению возможных преступлений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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