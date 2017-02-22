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22.02.2017 12:45

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

24 февраля в 19.00 заозерчане увидят выездной спектакль «Тушь, варенье, птеродактиль» Мурманского областного драматического театра в г. Заозерск на сцене Городского дома культуры (г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16).

Зрители увидят на сцене реальную жизнь современного человека. Романтическая комедия повествует о любви девушки Жени и Тимура. Действие разворачивается в питерской квартире, куда приезжает старшая сестра Жени Ольга. Ей откровенно не нравится выбор спутника жизни младшей сестренки, поэтому она начинает делать все, чтобы избавить Женю от присутствия Тимура. Впрочем, отношения между самими сестрами тоже не очень теплые, ведь живут они в разных городах, видятся редко и их, кажется, ничто не связывает, кроме кровного родства.
Автор пьесы - Дарья Верясова.
Режиссер- постановщик - Никита Ковалев.
В спектакле заняты: артисты – Светлана Лебедева, Мария Лобова, Ксения Ширина, Алексей Воронин, Сергей Горбунов; студентка Мурманского колледжа искусств - Анна Новицкая.


/Мурманский областной драматический театр/
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