В Североморске прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности несовершеннолетних в образовательных организациях

Прокуратурой города Североморска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних в образовательной организации ЗАТО г. Североморск.

По результатам проверки установлено, что при осуществлении образовательной деятельности образовательным учреждением допускаются нарушения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, а также правил хранения лекарственных средств.

В этой связи руководителю образовательного учреждения внесено представление об устранении допущенных нарушений. Кроме того, заместителем прокурора города в отношении должностного лица, допустившего нарушения, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы направлено в Территориальный отдел Роспотребнадзора для рассмотрения по существу.

После прокурорской проверки руководством учреждения приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Прокуратура Мурманской области