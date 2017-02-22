Расширен перечень категорий лиц, имеющих первоочередное право на адресную государственную социальную помощь

Министерство социального развития Мурманской области сообщает о внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области «О порядке предоставления адресной государственной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации», которое определяет условия назначения и выплаты адресной государственной помощи трудоспособным гражданам и гражданам, находящимся на их иждивении.

Внесенными изменениями к перечню категорий лиц, имеющих первоочередное право на адресную государственную социальную помощь, отнесены беременные женщины, имеющие направление на консультацию, и граждане, страдающие онкологическими заболеваниями. Этим категориям граждан адресная государственная социальная помощь будет оказываться в связи с понесенными расходами на проезд по направлению врачей (фельдшеров, акушерок - в случае возложения на них полномочий лечащего врача) в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные на территории Мурманской области и находящиеся за пределами территории проживания граждан.

Предоставление указанной социальной помощи будет осуществляться через центры социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания граждан на основании письменного заявления, документов о составе семьи и доходах членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, справок из медицинских организаций государственной системы здравоохранения и документов, подтверждающих сумму понесенных расходов на проезд.





/ Министерство социального развития Мурманской области /