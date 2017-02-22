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22.02.2017 11:45

В Мурманске пройдет областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик»

С 24 по 26 февраля в Мурманске пройдет областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик».

Организаторы фестиваля – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова. 
В фестивале-конкурсе примут участие 70 авторов и исполнителей в возрасте до 18 лет из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь, Гаджиево, Оленегорска, Вологды и Твери.
«Маленький фонарщик» проводится в форме творческих мастерских, в режиме непосредственного общения участников с ведущими авторами и исполнителями. В рамках фестиваля авторской песни гости конкурса посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу» и посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри.
24 февраля в 19.00 на базе отдыха «Ирвас» (г. Мурманск, ул. Рылеева, 6,) состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». На открытии конкурса состоится концерт членов жюри и участников конкурса.
25 февраля в 15.00 пройдут конкурсные прослушивания участников. Участники фестиваля представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвящённой Году экологии: юные музыканты исполнят песни о природе, собственного сочинения и песни других авторов. Члены жюри смогут оценить исполнительское мастерство, уровень владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру исполнителей.
26 февраля в 14.00 в Фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3) состоится гала-концерт, на котором победители конкурса подарят зрителям свои лучшие номера.


/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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