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22.02.2017 14:30

В Коле возбуждено уголовное дело по факту попытки присвоения 100 литров дизельного топлива

В ОМВД России по Кольскому району обратилось руководство предприятия с заявлением о попытке хищения с территории промышленной площадки 100 литров дизельного топлива. Работник предприятия был задержан сотрудниками службы безопасности при попытке вывоза канистр с топливом за пределы территории организации на личном автомобиле. Общая стоимость подготовленного к хищению дизельного топлива составила 3700 рублей.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошен. Ранее судимый по ст. 264.1 УК РФ житель Мурманска 1974 года рождения признался, что имел умысел на хищение вверенного ему топлива. Работая дизелистом на передвижной дизельэлектростанции, он регулярно его получал для обеспечения работы электростанции. Вывезти присвоенное топливо для личных целей он планировал тайно, надеясь, что хищение останется незаметным для руководства.

По факту дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)
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